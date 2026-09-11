Четыре красноярских предприятия АПК получат субсидии для расчетов по кредитам

Власти Красноярского края намерены оказать финансовую поддержку животноводческим предприятиям, реализовавшим в последние годы крупные инвестпроекты по разведению молочного крупного рогатого скота и производству сырого молока. Это следует из законопроекта о корректировке регионального закона «О государственной поддержке агропромышленного комплекса края», разработанного красноярским министерством сельского хозяйства.

Речь в документе идет о выделении субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам, взятым в 2017—2025 годах ЗАО «Искра Ленина», АО «Тубинск», ЗАО «Сибирь -1» и АО «Березовское». Сумма кредитов составила 6,86 млрд руб., сумма процентов за весь период кредитных договоров — 2,51 млрд руб. К концу 2025 года эти предприятия выплатили по процентам 1,09 млрд руб.

«По мере увеличения расходов на уплату процентов по кредитам наблюдается значительное снижение чистой прибыли, соответственно, и рентабельности»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. По данным его авторов, наиболее сложная ситуация сложилась в «Искре Ленина», прибыль которой после выплаты процентов в 2025 году сократилась в 5,5 раза — до 21,3 млн руб.

В случае принятия поправок краевой бюджет в 2027 году выплатит субсидии четырем предприятиям в сумме 682,5 млн руб.

Валерий Лавский