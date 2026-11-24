Силы ПВО сбили почти 700 БПЛА над Россией за ночь
Силы ПВО сбили 699 беспилотников ВСУ в ночь на 24 ноября над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Беспилотники сбивали над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской и Московской областями, а также над Крымом и Черным морем. О пострадавших и разрушениях при ударах БПЛА минувшей ночью власти пока не сообщали.
Согласно публикациям в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, ночью в сторону столицы летело 355 беспилотников. У самого города сбили 63 БПЛА, а остальные — «на дальних подступах». Об уничтожении 60 беспилотников над Калужской областью к утру отчитывался губернатор Владислав Шапша.