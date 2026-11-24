Собянин: с вечера 23 ноября в сторону Московского региона летели 355 БПЛА
В период с 23:00 23 ноября до 8:00 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 беспилотников. Большую часть удалось сбить на дальних рубежах. Еще 63 БПЛА уничтожены вблизи Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».
Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Аэропорты Шереметьево и Внуково работали по согласованию с пяти утра. Шереметьево около часа назад возобновил работу в штатном режиме.