В период с 23:00 23 ноября до 8:00 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 беспилотников. Большую часть удалось сбить на дальних рубежах. Еще 63 БПЛА уничтожены вблизи Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».