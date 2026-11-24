Минобороны России сообщило об ударе по электроподстанции и сухогрузу на Украине
Российские военнослужащие нанесли удар беспилотниками по объектам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в населенном пункте Прилуки Черниговской области поражена электроподстанция 110 кВ, которая обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, на переходе морем юго-западнее Одессы под удар попал сухогруз. В Минобороны отметили, что судно доставляло грузы военного назначения.
Накануне российское оборонное ведомство отчитывалось об ударе по электроподстанции в Днепропетровске, ж/д локомотивам в районе станции «Днепродзержинск», а также инфраструктуре порта Измаил в Одесской области и сухогрузу.