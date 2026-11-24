По данным ведомства, в населенном пункте Прилуки Черниговской области поражена электроподстанция 110 кВ, которая обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, на переходе морем юго-западнее Одессы под удар попал сухогруз. В Минобороны отметили, что судно доставляло грузы военного назначения.