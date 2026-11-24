Руководство золотодобывающего предприятия направило управлению претензию о возмещении причиненного материального ущерба, но в досудебном порядке требования не были удовлетворены. Истец также требует взыскать с управления провозную плату на 215 тыс. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,8 млн руб. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 декабря.