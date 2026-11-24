В Магаданской области при перевозке потеряли золото на полмиллиарда рублей
Золотодобывающая компания «Берелех» подала в суд на управление спецсвязи по Магаданской области. Сотрудники управления при перевозке потеряли золото компании на более чем полмиллиарда рублей. Истец хочет взыскать эту сумму через суд.
Иск поступил в Арбитражный суд региона, сообщила его пресс-служба. Согласно иску, в сентябре представители «Берелеха» приняли «груз с вложением драгоценных и редкоземельных металлов» для транспортировки в другие регионы. Однако позднее управление спецсвязи уведомило компанию об утрате части груза. По оценке «Берелеха», стоимость утраченных металлов превышает 591 млн руб.
Руководство золотодобывающего предприятия направило управлению претензию о возмещении причиненного материального ущерба, но в досудебном порядке требования не были удовлетворены. Истец также требует взыскать с управления провозную плату на 215 тыс. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,8 млн руб. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 декабря.