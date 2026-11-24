Очаг заразного узелкового дерматита выявили в красноярском селе
В селе Большая Сосновка Назаровского муниципального округа введен карантин. Причиной стало заболевание скота заразным узелковым дерматитом.
Карантин установлен указом губернатора Михаила Котюкова от 23 ноября. Режим введен на срок до 25 декабря 2026 года. Карантин действует на территории самого села, а также в радиусе 10 км от его границ.
Заразный узелковый дерматит — опасная вирусная болезнь крупного рогатого скота. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее несколько очагов заболевания были выявлены в соседней Иркутской области. Ко второй половине октября они были ликвидированы.