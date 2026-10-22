В Приангарье ликвидировали все очаги узелкового дерматита

По данным службы ветеринарии Приангарья, с 3 по 28 сентября были выявлены и ликвидированы 70 эпизоотических очагов в девяти населенных пунктах. В области привили 12,8 тыс. голов крупного рогатого скота (ревакцинировано 11,9 тыс.) и 7,8 тыс. голов мелкого рогатого скота (7,6 тыс.). С 25 сентября новых случаев заболевания в Иркутском округе не зарегистрировано.