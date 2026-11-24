Поезда Анапа—Керчь перешли на ежедневное расписание
Пригородное железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью с 24 ноября будет работать ежедневно. Южная пригородная пассажирская компания назначила дополнительные рейсы, которые ранее выполнялись только по пятницам, выходным и праздничным дням.
В направлении из Анапы в Керчь пассажиры смогут воспользоваться поездом №6805/6806. Он отправляется со станции Анапа в 12:30, делает остановку на станции Тамань-Пасс. в 13:59 и прибывает в Керчь в 14:38. При этом остановка на станции Керчь-Южная Новый парк для данного состава не предусмотрена.
В обратном направлении будет курсировать поезд №6807/6808. Отправление со станции Керчь запланировано на 14:43. Далее состав следует через станцию Керчь-Южная Новый парк, куда прибывает в 15:12, и станцию Тамань-Пасс. с прибытием в 15:33. Конечная остановка — станция Анапа, куда поезд прибывает в 17:00.
До 24 ноября эти маршруты обслуживали пассажиров только в отдельные дни недели и праздники. Теперь оба поезда будут отправляться ежедневно, что позволит пользоваться железнодорожным сообщением между городами в течение всей недели.
Посмотреть расписание пригородных поездов между Крымом и Краснодарским краем можно на сайте Южной пригородной пассажирской компании. Приобрести билеты на действующие маршруты можно в железнодорожных кассах, на сайте ug-ppk.ru или через мобильное приложение «В путь — билеты на электрички».