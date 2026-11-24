В направлении из Анапы в Керчь пассажиры смогут воспользоваться поездом №6805/6806. Он отправляется со станции Анапа в 12:30, делает остановку на станции Тамань-Пасс. в 13:59 и прибывает в Керчь в 14:38. При этом остановка на станции Керчь-Южная Новый парк для данного состава не предусмотрена.