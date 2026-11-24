«Наше обязательство будет заключаться в том, чтобы помочь пострадавшим семьям наладить свою жизнь, создать новые возможности и еще больше укрепить потенциал Непала по борьбе с будущими бедствиями»,— приводит агентство слова индийского премьера Нарендры Моди по итогам переговоров с непальским коллегой Балендрой Шахом.