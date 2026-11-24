Индия выделит пострадавшему от наводнения Непалу $1,62 млрд
Правительство Индии объявило о планах предоставить пострадавшему от наводнения в августе Непалу экономический пакет в размере $1,62 млрд, что является одним из ее крупнейших обязательств по оказанию помощи в истории, сообщает Reuters.
«Наше обязательство будет заключаться в том, чтобы помочь пострадавшим семьям наладить свою жизнь, создать новые возможности и еще больше укрепить потенциал Непала по борьбе с будущими бедствиями»,— приводит агентство слова индийского премьера Нарендры Моди по итогам переговоров с непальским коллегой Балендрой Шахом.
Пакет мер будет включать грант в размере $377 млн на восстановление и новые инфраструктурные проекты, а также кредитную линию в размере $1,24 млрд на энергетические проекты, говорится в совместном заявлении стран.
Агентство отмечает, что Индия таким образом рассчитывает укрепить связи с Непалом, где она конкурирует за влияние с Китаем.
25 августа обвал ледника привел к образованию селей и масштабному наводнению после перекрытия русла реки Лхенде-Кхола. Природная катастрофа вызвала разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. Погибло около 1,5 тыс. человек, 5,2 тыс. пропали без вести и предположительно также погибли. Правительство Непала оценило потребности страны в средствах на восстановление в $4,78 млрд — это около 12% ВВП страны. Только на ремонт энергообъектов и электросетей потребуется $2,58 млрд. При этом Катманду испытывает сложности в поиске этих средств.