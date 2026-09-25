Непал не может найти $5 млрд на ликвидацию последствий наводнения, унесшего 1,4 тыс. жизней

Премьер-министр Непала Балендра Шах в своем выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке дал понять, что страна остро нуждается в увеличении международной помощи для ликвидации последствий разрушительного наводнения, которое в августе унесли жизни около 1,4 тыс. человек.

Вступивший в должность в марте 36-летний Шах, который в прошлом был популярным рэпером, не стал напрямую просить о деньгах, но призвал к разделу ответственности. «Народу нашей страны нужно сосредоточиться на строительстве нашего будущего, а не на постоянном восстановлении прошлого»,— цитирует его издание Nikkei. Накануне Непал также запросил $20 млн из Фонда ООН по возмещению потерь и ущерба.

По данным правительства Непала, потребности страны в восстановлении оцениваются в $4,78 млрд — это около 12% ВВП страны. Только на ремонт энергообъектов и электросетей потребуется $2,58 млрд. При этом вся объявленная с конца августа международная помощь покрывает лишь малую часть этой суммы: стране выделили лишь порядка $60 млн — в основном в виде гуманитарных грузов и экстренных средств). Эксперты отмечают, что с учетом всех обязательств гранты покроют не более 10–15% расходов.

Ситуация осложняется тем, что бедствие в Непале совпало с рекордным спадом объемов мировой гуманитарной помощи. По данным ОЭСР, официальная помощь в целях развития со стороны развитых стран сократилась на 23,1% (почти на $50 млрд), а объем гуманитарных грантов упал на 35,8% — до $15,5 млрд. Дополнительным ударом стала ликвидация американского агентства USAID, из-за чего Непал лишился финансирования десятков проектов.

25 августа на горе Лангтанг-Лирунг произошел обвал ледника. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.

Эрнест Филипповский