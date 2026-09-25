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Непал не может найти $5 млрд на ликвидацию последствий наводнения, унесшего 1,4 тыс. жизней

Непалу не хватает $5 млрд на ликвидацию последствий обвала ледника

Премьер-министр Непала Балендра Шах в своем выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке дал понять, что страна остро нуждается в увеличении международной помощи для ликвидации последствий разрушительного наводнения, которое в августе унесли жизни около 1,4 тыс. человек.

Вступивший в должность в марте 36-летний Шах, который в прошлом был популярным рэпером, не стал напрямую просить о деньгах, но призвал к разделу ответственности. «Народу нашей страны нужно сосредоточиться на строительстве нашего будущего, а не на постоянном восстановлении прошлого»,— цитирует его издание Nikkei. Накануне Непал также запросил $20 млн из Фонда ООН по возмещению потерь и ущерба.

По данным правительства Непала, потребности страны в восстановлении оцениваются в $4,78 млрд — это около 12% ВВП страны. Только на ремонт энергообъектов и электросетей потребуется $2,58 млрд. При этом вся объявленная с конца августа международная помощь покрывает лишь малую часть этой суммы: стране выделили лишь порядка $60 млн — в основном в виде гуманитарных грузов и экстренных средств). Эксперты отмечают, что с учетом всех обязательств гранты покроют не более 10–15% расходов.

Ситуация осложняется тем, что бедствие в Непале совпало с рекордным спадом объемов мировой гуманитарной помощи. По данным ОЭСР, официальная помощь в целях развития со стороны развитых стран сократилась на 23,1% (почти на $50 млрд), а объем гуманитарных грантов упал на 35,8% — до $15,5 млрд. Дополнительным ударом стала ликвидация американского агентства USAID, из-за чего Непал лишился финансирования десятков проектов.

25 августа на горе Лангтанг-Лирунг произошел обвал ледника. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.

Эрнест Филипповский

Фотогалерея

Разрушения после масштабного наводнения в Непале

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

Фото: Monika Malla / Reuters

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Фото: Nepal Army / Handout / Reuters

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате наводнения погибло более 900 человек

В результате наводнения погибло более 900 человек

Фото: Dar Yasin / AP

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

Фото: Monika Malla / Reuters

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Фото: Nepal Army / Handout / Reuters

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате наводнения погибло более 900 человек

Фото: Dar Yasin / AP

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