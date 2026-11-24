Обувная фабрика «Донобувь» в Ростове сократила выпуск на 28%
Производство ЗАО «Донобувь» — крупнейшей обувной фабрики Ростова-на-Дону — по итогам января–сентября 2026 года сократилось на 28%: с 896,5 млн до 645 млн руб. Данные приведены в материалах администрации города об итогах социально-экономического развития.
В администрации связывают снижение показателей с сокращением государственных заказов, которое повлекло уменьшение объемов выпуска и падение прибыли предприятия.
При этом «Донобувь» сохраняет заметные позиции на федеральном уровне: фабрика входит в двадцатку крупнейших производителей обуви России и в тройку основных поставщиков продукции для силовых ведомств. Производственные мощности позволяют ей выпускать до 40 тыс. пар обуви в месяц.
В целом по отрасли в городе картина схожая: производство кожи и изделий из нее за девять месяцев 2026 года упало на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.