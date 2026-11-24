Взимание платы за проверку паспортов вызвало вопросы у банков и бизнеса
Как стало известно «Ъ», Национальный совет финансового рынка и Ассоциация больших данных направили в Госдуму письмо с предложением законодательно запретить МВД брать плату за проверку паспортов в случаях, когда их к этому обязывает закон или другие нормативные документы.
Ранее МВД подготовило постановление правительства, согласно которому ведомство будет брать по 50 руб. за каждый запрос банка для подтверждения действительности паспорта. Как говорится в пояснительной записке к документу, это изменение принесет в бюджет около 120 млрд руб. в год. На прошлой неделе Forbes сообщил, что первый зампред правительства Денис Мантуров на совещании с представителями различных ведомств и банков объявил, что решение о поддержке постановления правительства, предложенного МВД, принято.
Как рассказал «Ъ» источник, представители ведомств и банковского сообщества готовы были оспорить идею сделать платным сервис МВД по проверке подлинности паспортов, «однако дискуссии не получилось».