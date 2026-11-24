Падение экспорта связано с логистическими и экономическими ограничениями, говорят в OleoScope. Главная проблема — ограничение работы южных портов, поставки через которые с середины июля 2026 года практически не идут из-за повреждений инфраструктуры и риска для судов в свете атак БПЛА. Подсолнечное масло зависит от Азово-Черноморского бассейна в меньшей степени, чем зерно, но в прошлом году через этот коридор было вывезено 2 млн тонн, или 51,3% от общего объема морского экспорта, говорят в OleoScope.