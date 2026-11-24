Экспорт подсолнечного масла может сократиться на 15,2% за год
Экспорт подсолнечного масла из России в сезоне-2026/27 (длится с 1 сентября 2026 года по 31 августа 2027 года) может составить 3,9 млн тонн, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Аналитики сократили ожидания на 26,4% относительно оценки от августа 2026 года. Если ожидания ЦЦИ реализуются, год к году экспорт масла сократится на 15,2%, или 700 тыс. тонн. Текущий прогноз предполагает, что показатель будет минимальным с сезона-2022/23, отмечают аналитики.
Менеджер центра компетенций в АПК компании «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук называет оценку экспорта в 3,9 млн тонн реалистичной, отмечая, что при благоприятных условиях Россия могла бы вывезти более 5 млн тонн. Эксперт не исключает дальнейшего снижения. Прогноз «Совэкона» варьируется в диапазоне 4,1–4,6 млн тонн. В Масложировом союзе не сомневаются, что объем поставок снизится в годовом выражении.
Падение экспорта связано с логистическими и экономическими ограничениями, говорят в OleoScope. Главная проблема — ограничение работы южных портов, поставки через которые с середины июля 2026 года практически не идут из-за повреждений инфраструктуры и риска для судов в свете атак БПЛА. Подсолнечное масло зависит от Азово-Черноморского бассейна в меньшей степени, чем зерно, но в прошлом году через этот коридор было вывезено 2 млн тонн, или 51,3% от общего объема морского экспорта, говорят в OleoScope.