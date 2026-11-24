За восемь месяцев года на Wildberries у 20% крупнейших рекламодателей присутствие сократилось с 70% до 62% размещений, на «Яндекс Маркете» — с 84% до 73%, у Ozon их доля возросла с 82% до 84%. В Easy Commerce объясняют, что чем меньше доля лидеров в размещениях, тем больше места остается у менее заметных брендов, в том числе на главном баннере.