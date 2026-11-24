Крупнейшие рекламодатели сократили присутствие на Wildberries и «Яндекс Маркете»
Представленность крупных игроков рекламного рынка на главных страницах Wildberries и «Яндекс Маркета» снизилась в январе—августе по сравнению со всем 2025 годом, тогда как на Ozon, напротив, выросла, рассказали “Ъ” в Easy Commerce (входит в ГК Okkam).
За восемь месяцев года на Wildberries у 20% крупнейших рекламодателей присутствие сократилось с 70% до 62% размещений, на «Яндекс Маркете» — с 84% до 73%, у Ozon их доля возросла с 82% до 84%. В Easy Commerce объясняют, что чем меньше доля лидеров в размещениях, тем больше места остается у менее заметных брендов, в том числе на главном баннере.
Отток части селлеров с маркетплейсов начался еще в четвертом квартале 2025 года, напоминают в компании, а рост CPM (cost per mille — стоимости тысячи показов) приводит к тому, что бренды оптимизируют свои рекламные бюджеты внутри онлайн ритейл-медиа. Там добавляют, что в целом объем онлайн ритейл-медиа вырастет на 41% и достигнет 1,2 трлн руб. в 2027 году.