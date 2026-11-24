Бренды переворачивают страницу
Крупнейшие рекламодатели сократили свое присутствие на маркетплейсах
Крупнейшие рекламодатели стали меньше размещаться на главных страницах Wildberries и «Яндекс Маркета», в то время как на Ozon их присутствие увеличилось. Это объясняется общим трендом на снижение рекламных затрат и более высокими требованиями к эффективности вложений.
Представленность крупных игроков рекламного рынка на главных страницах Wildberries и «Яндекс Маркета» снизилась в январе—августе по сравнению со всем 2025 годом, тогда как на Ozon, напротив, выросла, рассказали “Ъ” в Easy Commerce (входит в ГК Okkam). За восемь месяцев года на Wildberries у 20% крупнейших рекламодателей присутствие сократилось с 70% до 62% размещений, на «Яндекс Маркете» — с 84% до 73%, у Ozon их доля возросла с 82% до 84%. В Easy Commerce объясняют, что чем меньше доля лидеров в размещениях, тем больше места остается у менее заметных брендов, в том числе на главном баннере.
Отток части селлеров с маркетплейсов начался еще в четвертом квартале 2025 года, напоминают в компании, а рост CPM (cost per mille — стоимости тысячи показов) приводит к тому, что бренды оптимизируют свои рекламные бюджеты внутри онлайн ритейл-медиа. Там добавляют, что в целом объем онлайн ритейл-медиа вырастет на 41% и достигнет 1,2 трлн руб. в 2027 году.
В «Яндекс Маркете» говорят, что рекламодатели при создании своих кампаний используют все большее количество доступных форматов продвижения: например, уже не только размещают баннерную рекламу, но и начинают интегрироваться в игровые механики маркетплейсов, выбирают для размещения несколько сервисов экосистемы, тестируют офлайн. В Ozon ответили, что поддерживают интерес улучшением эффективности инструментов и новыми решениями — например, добавили нативный баннер. В октябре там также открыли возможность размещать рекламу любому бизнесу через личный кабинет с бюджетом от 1 тыс. руб. В RWB Media не ответили “Ъ”.
Снижение присутствия — это следствие общего тренда на снижение рекламных затрат во всех каналах, который прослеживается у большинства крупных отечественных рекламодателей, говорит создатель платформы «Постмаркетинг» Игорь Бевзенко.
Крупные бренды не уходят с главных страниц, они перестают за них переплачивать, считает директор Kokoc Marketplaces (входит в Kokoc Group) Александр Фомин: деньги уходят в поиск, карточки товара и модели с оплатой за заказ, где отдачу видно в продажах. «На Wildberries к этому добавились перебои со стоками и рост комиссий: рекламировать товар, которого нет на складе, бессмысленно»,— считает он. На Ozon идут продажи крупных брендов, а реклама всегда следует за деньгами, уверен он. «Компания целенаправленно строит премиальные витрины и медийный инвентарь под бренды. Аукцион, где минимальная ставка зависит от категории и цены, объективно выгоднее тем, у кого больше бюджет»,— объясняет эксперт.
Рынок e-com-рекламы продолжает развиваться, но рекламодатели становятся все требовательнее к эффективности вложений, говорит операционный директор digital-агентства Future Lab (входит в ГК Starlink) Алина Агапова. Площадки расширяют рекламный инвентарь и упрощают запуск кампаний, поэтому конкуренция постепенно смещается от доступности размещений к качеству аудитории, возможностям таргетинга и измерению реального вклада рекламы в продажи, объясняет она. В перспективе конкуренция будет усиливаться не только между маркетплейсами, но и между ритейл-медиа-экосистемами: ключевыми преимуществами станут качество покупательских данных, удобство запуска кампаний и возможность связать рекламный контакт с реальными продажами, включая офлайн, заключает госпожа Агапова.
Газета «Коммерсантъ» №217от 24.11.2026, стр. 9