Представленность крупных игроков рекламного рынка на главных страницах Wildberries и «Яндекс Маркета» снизилась в январе—августе по сравнению со всем 2025 годом, тогда как на Ozon, напротив, выросла, рассказали “Ъ” в Easy Commerce (входит в ГК Okkam). За восемь месяцев года на Wildberries у 20% крупнейших рекламодателей присутствие сократилось с 70% до 62% размещений, на «Яндекс Маркете» — с 84% до 73%, у Ozon их доля возросла с 82% до 84%. В Easy Commerce объясняют, что чем меньше доля лидеров в размещениях, тем больше места остается у менее заметных брендов, в том числе на главном баннере.