В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что в первой половине 2026 года спрос на выпечку у ритейлеров вырос на 25% год к году. Во «Вкусвилле» фиксируют увеличение выручки в категории на 15%. В «Магните» говорят о росте натуральных продаж за девять месяцев 2026 года на 6,6%. Реализация собственной выпечки из полуфабрикатов показала двузначный рост.