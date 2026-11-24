Продажи хлебобулочных изделий выросли на 4,4%
Натуральные продажи хлебобулочных изделий в январе—сентябре 2026 года в рознице выросли на 4,4% в годовом выражении, денежные — на 14%. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. В «Руспродсоюзе» (объединяет крупных производителей продуктов питания) также отмечают увеличение продаж хлеба в сетевой рознице.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что в первой половине 2026 года спрос на выпечку у ритейлеров вырос на 25% год к году. Во «Вкусвилле» фиксируют увеличение выручки в категории на 15%. В «Магните» говорят о росте натуральных продаж за девять месяцев 2026 года на 6,6%. Реализация собственной выпечки из полуфабрикатов показала двузначный рост.
Рост натуральных продаж за первые девять месяцев года, согласно NTech, показали все категории хлебобулочных изделий, кроме багета.
Для базовых позиций, пшенично-ржаного хлеба и батонов, увеличение составило 6,2% и 1,9% за год соответственно. Интерес к несладким булочкам прибавил 11,7%, чиабаттам — 21,8%. Последние занимают относительно небольшую, хотя и растущую долю в структуре потребления: за год показатель увеличился с 1,8% до 2,2% в общем объеме реализации хлебобулочных изделий в натуральном выражении.