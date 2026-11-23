Сергей Миронов возобновил работу в парламенте после перерыва из-за болезни
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов вернулся к очному руководству партией после трехмесячного перерыва из-за болезни. 23 ноября он открыл в Госдуме конференцию «Россия в период кризиса европейской безопасности». Хотя двухчасовое мероприятие собрало с десяток политиков и экспертов (в том числе зарубежных), внимание участников и журналистов в первую очередь занимало возвращение лидера эсеров на Охотный Ряд.
К назначенному часу Сергей Миронов прибыл на четвертый этаж старого здания Госдумы в окружении помощников и соратников. «Приступаю к активной работе»,— бодро уведомил он собравшихся, хотя и отметил, что формально по-прежнему находится на больничном. «Рукопожатие? Крепкое!» — то ли в шутку, то ли всерьез ответил один из справороссов корреспонденту “Ъ” на вопрос о здоровье лидера.
Выбранное им для возвращения мероприятие было посвящено российско-европейским отношениям. Хватки в этой повестке господин Миронов, как оказалось, не утратил. Сжато напомнив фабулу украинского конфликта, он отметил, что все войны заканчиваются миром, за исключением, однако, войны ядерной.
Сергей Миронов покинул мероприятие незадолго до его завершения. Правда, уйти по-английски политику не дали, сопроводив его выход из зала всеобщей овацией. «Вы даже не представляете, как я рад сегодня быть здесь, среди вас»,— признался товарищам и гостям лидер эсеров.
Травма, которую председатель партии получил в начале августа, к сожалению, оказалась более серьезной, чем он думал, признался господин Миронов “Ъ”: «Но я никогда не сдаюсь, рук не опускаю, начал курс реабилитации». Все это время политик работал удаленно, а сегодня «был очень рад вернуться на рабочее место и лично принять участие в мероприятиях, которые проходили в Госдуме».