К назначенному часу Сергей Миронов прибыл на четвертый этаж старого здания Госдумы в окружении помощников и соратников. «Приступаю к активной работе»,— бодро уведомил он собравшихся, хотя и отметил, что формально по-прежнему находится на больничном. «Рукопожатие? Крепкое!» — то ли в шутку, то ли всерьез ответил один из справороссов корреспонденту “Ъ” на вопрос о здоровье лидера.