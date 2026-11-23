Профильный комитет Госдумы одобрил ужесточение ряда наказаний
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству на заседании 23 ноября рекомендовал палате принять в первом чтении две резонансные инициативы — поправки об ужесточении уголовной ответственности за призывы к терроризму и законопроект о штрафах за ретуширование религиозных символов при публикации изображений культовых сооружений.
Поправки к Уголовному кодексу (УК) предложила на обсуждение группа депутатов из комитета по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым («Единая Россия», ЕР). Они предусматривают ужесточение наказания за массовые беспорядки (ст. 212), публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма (ст. 205.2), а также применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).
За призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а равно за призывы к насилию над гражданами предлагается назначать наказание до четырех лет лишения свободы (сейчас — до двух), а если эти деяния были совершены с использованием интернета или СМИ — до шести лет.
Увеличиваются штрафы за применение насилия в отношении представителя власти — до 500 тыс. руб. (сейчас — до 200 тыс.).
Кроме того, депутаты предлагают ввести дополнительное наказание за публичные призывы через интернет или СМИ к осуществлению террористической деятельности, а также публичное оправдание или пропаганду терроризма — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет (сейчас — до пяти).
Первый зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев (ЕР) обосновал необходимость принятия поправок такими факторами, как «обострение ситуации в мире, усиление напряженности на рубежах страны и активизация геополитическим противником подрывной деятельности». Единоросс подчеркнул, что наблюдается «возрастание вербовочной активности» со стороны врага, в том числе с вовлечением молодежи.