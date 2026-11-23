Nvidia восстановила в должности Дженсена Хуанга
Совет директоров Nvidia объявил, что Дженсен Хуанг вновь назначен на должности президента и генерального директора компании. «Дженсен — именно тот человек, который должен возглавлять компанию, и его возвращение на этот пост отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнеров и клиентов,— отметил председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс.— Мы полностью доверяем Дженсену и с нетерпением ждем начала совместной работы».
В заявлении отмечается, что совет директоров единогласно проголосовал за возвращение господина Хуанга «после ряда обсуждений и встреч с ним». При принятии этого решения «совет директоров учел мнение представителей высших властей США; на основании полученной информации совет выражает уверенность в том, что возвращение господина Хуанга на занимаемые посты не создает угрозы для национальной безопасности».
Единственная должность, на которую Дженсен Хуанг не вернулся,— это председатель совета директоров: он станет обычным членом правления, а должность председателя останется у Харви Джонса. Котировки Nvidia отреагировали на возвращение Дженсена Хуанга ростом на 30%.
12 ноября господин Хуанг объявил о своем уходе со всех руководящих постов. О причинах отставки компания Nvidia официально не сообщала.
Решение было принято после того, как в СМИ появилась информация о его внебрачной связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в передаче информации властям КНР. Позже появилась информация еще об одном романе — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. После известий об отставке господина Хуанга акции Nvidia за один день подешевели на 10%.