Решение было принято после того, как в СМИ появилась информация о его внебрачной связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в передаче информации властям КНР. Позже появилась информация еще об одном романе — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. После известий об отставке господина Хуанга акции Nvidia за один день подешевели на 10%.