ВККС определилась с кандидатурами председателей судов трех регионов
Кандидаты на должности глав региональных судов должны быть знакомы с содержанием последних постановлений пленума Верховного суда (ВС) и обзоров практики, подготовленных высшей судебной инстанцией. Ответ на этот вопрос, как обнаружил корреспондент “Ъ” в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), стал практически обязательным для кандидатов, претендующих на руководящие должности в системе.
Будущему председателю ВС Крыма Олегу Кравченко пришлось объяснять, почему он раньше регулярно посещал родственников на Украине и почему муж его дочери, приобретя российское гражданство в 2001 году, только в 2023 году отказался от прежнего. Данных об отказе от украинского гражданства его тещи, которая получила российский паспорт в 2018 году, в материалах дела вообще не оказалось. Отказ и в том, и в другом случае состоялся, просто дело в разных режимах оформления гражданства, объяснил судья. Он добавил, что до 2013 года регулярно навещал тещу, проживавшую в Донецкой области, но сейчас это территория ДНР, и близких родственников на Украине у него больше нет.
Завершающий вопрос — о том, какие постановления пленума принимал в этом году Верховный суд РФ,— заставил судью на секунду задуматься. Однако он быстро нашелся: последние разъяснения связаны с прекращением дел в порядке ст. 24.5 Кодекса об административных правонарушениях, а также с земельными спорами и вопросами конфискации имущества, перечислил господин Кравченко. Его ответ комиссию удовлетворил.
Вспоминать последние постановления пленума пришлось и остальным кандидатам. Судя по всему, это становится обязательным для претендентов на руководящие должности.