В Петербурге впервые применили беспилотники для выявления незаконной реконструкции объектов культурного наследия. Первым зданием, которое обследовали с воздуха, стал дом Клейнаделя, где ранее обнаружили признаки самовольной реконструкции флигеля. Об этом сообщили в городском комитете по контролю за имуществом.