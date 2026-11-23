В Петербурге впервые использовали дроны для проверки объектов культурного наследия
В Петербурге впервые применили беспилотники для выявления незаконной реконструкции объектов культурного наследия. Первым зданием, которое обследовали с воздуха, стал дом Клейнаделя, где ранее обнаружили признаки самовольной реконструкции флигеля. Об этом сообщили в городском комитете по контролю за имуществом.
Совместный выезд провели сотрудники комитета и технопарка Санкт-Петербурга. Осмотреть здание с земли в полном объеме не удалось из-за плотной исторической застройки и ограниченного доступа во внутренний двор. Беспилотник позволил обследовать труднодоступные участки и получить подробные изображения конструкций.
С февраля 2026 года специалисты технопарка выполнили более 80 полетов в Петербурге и Ленинградской области. За это время они отработали 11 сценариев применения беспилотных авиационных систем, общий налет составил 400 часов.