На Дону на ремонт учреждений культуры направили 478 млн рублей
В Ростовской области на обновление муниципальных учреждений культуры в рамках нацпроекта «Семья» направили 478,2 млн руб., из которых 468,7 млн руб. поступили из федерального бюджета. На 1 ноября 2026 года в регионе отремонтировали три сельских дома культуры и три библиотеки, еще в одном учреждении — здании театра в Таганроге — продолжаются работы. Такие данные следуют из отчета регионального министерства культуры, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В рамках проекта также создали пять модельных библиотек и два детских культурно-просветительских центра. До конца года планируется открыть еще две модельные библиотеки. Кроме того, 16 детских школ искусств получили музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.
Всего в 2026 году в муниципальных учреждениях культуры запланировали завершить 65 мероприятий по ремонту, реставрации и благоустройству. К отчетной дате работы закончили на 50 объектах, или 77% от плана.
Еще 6 муниципальных театров и 34 дома культуры получили 74,1 млн руб. федеральной поддержки на приобретение звукового и светового оборудования. Благодаря этому было создано десять новых спектаклей.