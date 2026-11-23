В Ростовской области на обновление муниципальных учреждений культуры в рамках нацпроекта «Семья» направили 478,2 млн руб., из которых 468,7 млн руб. поступили из федерального бюджета. На 1 ноября 2026 года в регионе отремонтировали три сельских дома культуры и три библиотеки, еще в одном учреждении — здании театра в Таганроге — продолжаются работы. Такие данные следуют из отчета регионального министерства культуры, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».