Мигранты сокращают присутствие
В Петербурге число трудовых патентов снизилось почти на треть на фоне отраслевых запретов и повышения обязательных платежей
Количество трудовых патентов у иностранных граждан в Санкт-Петербурге за год сократилось почти на 30%: со 159 до 113 тыс. При этом поступления в городской бюджет от соответствующих платежей, по оценке Смольного, не уменьшились и составили 10 млрд рублей. Власти связывают снижение показателя с ограничениями на трудоустройство иностранцев в отдельных отраслях и утверждают, что запреты не привели к заметным экономическим проблемам. На 2027 год город намерен сохранить ограничения и увеличить стоимость патентов на 37,5%. Представители малого бизнеса, напротив, предупреждают о рисках дефицита кадров, сокращения числа предприятий и роста стоимости услуг.
О сокращении числа трудовых патентов сообщил 23 ноября председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербурга Олег Капитанов на заседании комиссии Законодательного собрания по образованию, культуре и науке. По его словам, сейчас в Петербурге находятся около 217 тыс. иностранных граждан, из которых 113 тыс. имеют трудовые патенты. Годом ранее количество таких документов составляло 159 тыс. Таким образом, за год их число уменьшилось на 46 тыс., или 28,9%.
При этом, по словам чиновника, снижение количества патентов не сказалось на доходах городской казны. В 2026 году бюджет уже получил от соответствующих платежей 10 млрд рублей — столько же, сколько, по словам господина Капитанова, в прошлом году. Сохранить поступления удалось благодаря повышению стоимости патентов.
Трудовой патент необходим для работы в России гражданам ряда государств с безвизовым режимом въезда, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В частности, такие документы оформляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Иностранцам из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, входящих в ЕАЭС, патент для трудоустройства не требуется. То есть сокращение числа патентов не означает аналогичного уменьшения общего количества иностранных работников в Петербурге.
Сейчас ежемесячный платеж за трудовой патент в городе составляет 8 тыс. рублей. 18 ноября Законодательное собрание приняло в третьем чтении законопроект о его повышении с 1 января 2027 года. Для иностранцев, работающих в организациях, у индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, платеж увеличится до 11 тыс. рублей в месяц, или на 37,5%. Для трудоустроенных у физических лиц он составит 15,6 тыс. рублей.
Власти рассчитывают, что изменение стоимости патентов позволит обеспечить поступление в бюджет Петербурга не менее 17 млрд рублей в 2027 году. Город планирует нарастить доходы от соответствующих платежей на фоне сокращения числа работников, оформляющих патенты. При этом фактические поступления будут зависеть от того, сколько иностранных граждан продолжат работать на основании таких документов.
Одновременно Смольный последовательно ограничивает сферы их трудоустройства. Первые запреты появились летом 2025 года и затронули легковое такси и курьерскую доставку. В декабре ограничения продлили на 2026 год, а 15 октября губернатор Александр Беглов подписал постановление, расширившее перечень запрещенных видов деятельности. В него вошли отдельные направления розничной торговли, медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, парикмахерские и салоны красоты. Работодателям предоставили переходный период до 15 декабря для приведения численности иностранных сотрудников в соответствие с новыми требованиями.
В начале ноября Смольный также подготовил проект сохранения отраслевых ограничений на 2027 год. Предполагается, что запреты продолжат действовать в такси, доставке, отдельных видах торговли и сфере услуг. При этом они касаются только иностранцев, работающих по патентам, и не распространяются на граждан стран ЕАЭС и обладателей разрешений на работу.
Олег Капитанов настаивает, что запреты для таксистов и курьеров не вызвали негативных изменений в экономике города. Такой вывод, по его словам, следует из данных комитета по транспорту. Чиновник также отметил, что в службы доставки стали активнее приходить российские работники, в том числе студенты. В Смольном объясняют ограничения соображениями безопасности, борьбой с теневой занятостью и необходимостью создавать дополнительные возможности трудоустройства для россиян.
Вместе с тем опубликованная ранее статистика свидетельствует, что официально в такси и доставке была занята сравнительно небольшая часть работающих по патентам мигрантов. В августе 2025 года заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Татьяна Морозкова сообщала, что на профессию водителя такси приходилось 1,6% выданных в 2024 году патентов, на курьеров — 3,4%. При этом она допускала, что часть иностранцев могла оформлять документы по другим специальностям, фактически работая водителями или доставщиками.
Расширение запретов на торговлю и сферу услуг вызвало возражения предпринимательского сообщества. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Валерий Калугин в октябре заявил о намерении добиваться пересмотра ограничений для индустрии красоты. По его мнению, при подготовке решений власти недостаточно учли особенности отрасли, в том числе невысокую рентабельность предприятий и продолжительные сроки обучения специалистов.
Президент Ассоциации предприятий индустрии красоты Лялья Садыкова оценивала количество иностранных работников в отрасли примерно в 10 тыс. человек. По ее мнению, быстрее всего последствия ограничений могут ощутить парикмахерские эконом-сегмента, которым будет сложно заменить иностранных сотрудников российскими специалистами .
В ассоциации предупреждали о возможном сокращении числа предприятий, повышении стоимости услуг и росте теневой занятости. В то же время оценка численности иностранных работников не позволяет установить, сколько из них трудоустроены именно по патентам и непосредственно подпадают под новые запреты.
Предприниматели вновь подняли вопрос об ограничениях 16 ноября на конференции малого бизнеса «Держаться нельзя закрыться». Участники встречи предложили отсрочить запрет как минимум на год, чтобы предприятия успели подготовить новых сотрудников. Господин Калугин сообщил о готовности добиваться смягчения требований или переноса сроков их введения.
Вместе с тем, статистика, представленная господином Капитановым, пока не позволяет определить, какая часть сокращения числа патентов связана непосредственно с отраслевыми запретами, а какая — с изменением стоимости документов и другими факторами. Не раскрыта и динамика занятости по отдельным отраслям после введения ограничений.