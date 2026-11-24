Количество трудовых патентов у иностранных граждан в Санкт-Петербурге за год сократилось почти на 30%: со 159 до 113 тыс. При этом поступления в городской бюджет от соответствующих платежей, по оценке Смольного, не уменьшились и составили 10 млрд рублей. Власти связывают снижение показателя с ограничениями на трудоустройство иностранцев в отдельных отраслях и утверждают, что запреты не привели к заметным экономическим проблемам. На 2027 год город намерен сохранить ограничения и увеличить стоимость патентов на 37,5%. Представители малого бизнеса, напротив, предупреждают о рисках дефицита кадров, сокращения числа предприятий и роста стоимости услуг.