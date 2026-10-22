Мигрантам наводят красоту
Бизнес-омбудсмен Петербурга предложит пересмотреть запрет на работу приезжим работникам в некоторых сферах
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин намерен обратиться к губернатору Александру Беглову с предложением пересмотреть ограничения на привлечение иностранных работников по патентам в индустрию красоты. По мнению бизнес-омбудсмена, при принятии решения власти недостаточно оценили его последствия для отрасли, которая уже испытывает кадровые и финансовые трудности. Обращение планируется направить в первой декаде декабря после сбора статистики занятости. Представители индустрии красоты ранее предупреждали, что запрет может привести к сокращению числа предприятий, подорожанию услуг и росту теневой занятости.
О намерении предложить пересмотр ограничений Валерий Калугин сообщил 21 октября на пресс-конференции в «Интерфаксе». По его мнению, при регулировании занятости иностранных граждан необходимо учитывать особенности отдельных отраслей. Омбудсмен предложил разграничивать работу мигрантов в такси и курьерских службах — и в парикмахерских и салонах красоты. Решение в отношении последних, считает он, «не до конца было просчитано». Господин Калугин также обратил внимание на низкую рентабельность предприятий индустрии красоты на фоне изменений налогового законодательства. По его словам, подготовка квалифицированного парикмахера может занимать до года, а сравнительно невысокие доходы мастеров осложняют подбор персонала.
Для определения дальнейших действий аппарат уполномоченного намерен собрать сведения о количестве занятых в отрасли. Омбудсмен допустил пересмотр действующего подхода при установлении ограничений на 2027 год. Председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков, также выступавший на пресс-конференции, раскритиковал решение властей сначала проверить последствия запрета на практике и только после этого оценивать его влияние на бизнес. По его мнению, предпринимателям необходимо заранее понимать обоснование вводимых ограничений и перспективы их действия.
15 октября губернатор Александр Беглов подписал постановление, расширяющее перечень видов экономической деятельности, в которых запрещено привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Помимо такси и курьерской доставки, ограничения распространились на отдельные виды розничной торговли, медицинской и физкультурно-оздоровительной деятельности, парикмахерские и салоны красоты. Работодателям предоставлено время до 15 декабря 2026 года, чтобы привести численность сотрудников в соответствие с новыми требованиями. Сам запрет установлен до конца текущего года. Ограничения не затрагивают граждан государств ЕАЭС, а также иностранцев, работающих на основании разрешений на работу.
В Смольном объясняли расширение запрета необходимостью противодействия теневой занятости и создания дополнительных возможностей для трудоустройства российских граждан. При этом представители индустрии красоты еще на стадии обсуждения проекта выступили против ограничений. Ассоциация предприятий индустрии красоты (АПИК) направляла соответствующие обращения губернатору, бизнес-омбудсмену и комитету по промышленной политике. В организации предупреждали, что наиболее ощутимыми последствия могут оказаться для парикмахерских эконом-сегмента, где значительную часть персонала составляют иностранные работники.
По оценке президента АПИК Ляльи Садыковой, в индустрии красоты Петербурга занято около 10 тыс. мигрантов. В ассоциации считают, что быстро заместить их российскими специалистами не получится. После принятия постановления госпожа Садыкова предупреждала о рисках сокращения числа рабочих мест, объема оказываемых услуг и закрытия части предприятий. По данным «Контур.Фокуса», на начало августа в Петербурге насчитывалось 5799 салонов красоты и 85 кабинетов косметологии. В АПИК также оценивали потенциальные потери городского бюджета от сокращения патентных платежей в 960 млн рублей ежегодно. Однако эта сумма представляет собой расчет исходя из предполагаемых 10 тыс. работников и стоимости патента в 8 тыс. рублей в месяц. Фактическое количество иностранцев, работающих в отрасли именно по патентам и подпадающих под новые ограничения, не раскрывалось.
В правительстве Петербурга ранее не ожидали существенного сокращения бюджетных поступлений из-за миграционных ограничений. Председатель комитета финансов Светлана Енилина в конце сентября заявляла, что освобождающиеся рабочие места смогут занять российские граждане, которые также будут платить НДФЛ. Кроме того, вице-губернатор Алексей Корабельников допускал перераспределение иностранных работников между отраслями экономики.