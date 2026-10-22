Мигрантам наводят красоту

По оценке президента АПИК Ляльи Садыковой, в индустрии красоты Петербурга занято около 10 тыс. мигрантов. В ассоциации считают, что быстро заместить их российскими специалистами не получится. После принятия постановления госпожа Садыкова предупреждала о рисках сокращения числа рабочих мест, объема оказываемых услуг и закрытия части предприятий. По данным «Контур.Фокуса», на начало августа в Петербурге насчитывалось 5799 салонов красоты и 85 кабинетов косметологии. В АПИК также оценивали потенциальные потери городского бюджета от сокращения патентных платежей в 960 млн рублей ежегодно. Однако эта сумма представляет собой расчет исходя из предполагаемых 10 тыс. работников и стоимости патента в 8 тыс. рублей в месяц. Фактическое количество иностранцев, работающих в отрасли именно по патентам и подпадающих под новые ограничения, не раскрывалось.