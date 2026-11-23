Для реализации госполитики правительство внесло в план 23 пункта, разделенных на пять блоков. Первый из них посвящен координации деятельности кадетских образовательных организаций. В него входят среди прочего создание реестра таких организаций, мониторинг их состояния, анализ и подготовка материалов о лучших практиках общественно-политической работы в них. В рамках этого же модуля предполагается проведение всероссийских конкурсов, состязаний и кадетского бала.