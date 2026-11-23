Правительство утвердило план мероприятий для развития кадетского образования
Правительство РФ опубликовало 23 ноября план по реализации основ государственной политики в сфере кадетского образования (утверждены указом президента в июле 2026 года). Целью такого вида образования, следует из указа, является «становление и формирование патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, готовой к служению Отечеству, отстаиванию чести и справедливости, воспитанной в любви к Родине и уважении к старшим».
По данным правительства РФ, сейчас в России действует более 600 кадетских учреждений, в которых обучается более 1 млн ребят.
Для реализации госполитики правительство внесло в план 23 пункта, разделенных на пять блоков. Первый из них посвящен координации деятельности кадетских образовательных организаций. В него входят среди прочего создание реестра таких организаций, мониторинг их состояния, анализ и подготовка материалов о лучших практиках общественно-политической работы в них. В рамках этого же модуля предполагается проведение всероссийских конкурсов, состязаний и кадетского бала.