Название выставки вроде бы не обещает открытий — мало ли в мире проходит выставок художников-импрессионистов, как персональных, так и парных, и тематических, в общем, каких угодно. Благо все «столпы» этого популярного течения были плодовиты, мода на них никогда не проходила, и их работы можно встретить по всему миру. По афишам музея легко было заподозрить, что к десятилетию Музея Барберини его кураторы решили собрать «сливки» импрессионизма и накормить ими публику до отвала. Но они выбрали, с одной стороны, простую и, можно сказать, очень человечную концепцию, до которой, с другой стороны, никто пока не додумался. Импрессионисты показаны не просто как художники одного направления, не как собрание великих (и сопутствующих великим) имен, а как сообщество людей, объединенных творческими и человеческими связями — и общими проблемами.