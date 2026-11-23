Экипаж атакованного в Финском заливе судна вернулся в Петербург
Судно с грузом также прибыло в Большой порт Санкт-Петербурга
Экипаж грузового судна, попавшего под атаку беспилотников в международных водах Финского залива утром 21 ноября, вечером 23 ноября прибыл в Санкт-Петербург. Моряки сошли на берег в Большом порту, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Атакованное судно — сухогруз Sparta II. По словам главы региона, само судно с грузом также прибыло в Большой порт. Оно осталось на плаву, несмотря на повреждения, полученные во время атаки.
Два беспилотника ударили по грузовому судну, следовавшему из Петербурга в Калининград, в трех морских милях от российской границы. Об атаке господин Дрозденко сообщил 21 ноября. Позже к судну подошло российское спасательное судно, а операцию по спасению и предотвращению экологического ущерба координировала финская пограничная служба. По ее данным, на борту произошел пожар.