Следовавшее в Калининград грузовое судно атаковали в Финском заливе
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области
В нейтральных водах Финского залива атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, для нападения использовали два беспилотника.
Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, атака произошла в трех морских милях от российской границы.
В настоящее время проводится эвакуация экипажа. Последствия удара по судну уточняются.
Название грузового судна не сообщается.