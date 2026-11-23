На Дону ограничили возраст автомобилей для получения субсидии на перевод на метан
Правительство Ростовской области обновило условия предоставления субсидий компаниям и индивидуальным предпринимателям на переоборудование автомобилей для использования природного газа в качестве топлива. Теперь претендовать на поддержку можно будет при переоборудовании техники, выпущенной не ранее чем за 15 лет до текущего финансового года. Изменения утверждены постановлением губернатора Юрия Слюсаря, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно документу, субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов в связи с переоборудованием существующей автомобильной техники, в том числе общественного транспорта и коммунальных машин. Новая редакция порядка предусматривает, что транспортное средство должно быть выпущено в обращение и зарегистрировано на территории России.
Также уточнены требования к участникам отбора. В частности, к получению субсидии не допускаются иностранные юридические лица и российские компании, в уставном капитале которых совокупная доля прямого или косвенного участия офшорных компаний превышает 25%, за исключением предусмотренных законодательством случаев.
Из перечня документов исключено одно из прежних требований. Вместе с тем заявителям необходимо будет предоставлять заверенные копии свидетельства о регистрации переоборудованного транспортного средства и паспорта газового баллона либо криогенного топливного бака.
Кроме того, основанием для отказа в предоставлении субсидии станет несоответствие газобаллонного оборудования, его компонентов и комплектующих, а также выполненных работ установленным требованиям.