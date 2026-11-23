Правительство Ростовской области обновило условия предоставления субсидий компаниям и индивидуальным предпринимателям на переоборудование автомобилей для использования природного газа в качестве топлива. Теперь претендовать на поддержку можно будет при переоборудовании техники, выпущенной не ранее чем за 15 лет до текущего финансового года. Изменения утверждены постановлением губернатора Юрия Слюсаря, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».