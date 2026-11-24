Заявленный срок окупаемости в 14 лет при среднегодовой загрузке 60% игрок рынка называет вполне реалистичным прогнозом. «Если бы речь шла о десяти годах окупаемости при загрузке 80%, подобные ожидания вызывали бы значительно больше вопросов. Другое дело, что фактическая окупаемость будет зависеть от многих факторов, в том числе от уровня операционных расходов и доходов санатория»,— заключает эксперт.