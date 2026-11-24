«Сестрорецкий курорт» подорожал к открытию
Стоимость проекта реконструкции увеличилась на 15%
Окончательный объем инвестиций «Группы ЛСР» в реконструкцию санатория «Сестрорецкий курорт» в Петербурге составил около 15 млрд рублей, сообщил журналистам на открытии санатория первый заместитель генерального директора группы Игорь Левит. Ранее стоимость проекта оценивалась примерно в 13 млрд рублей, таким образом, проект подорожал более чем на 15%. Окупаемость проекта составит 14 лет, думают в компании. Эксперты считают этот срок реальным.
Как сообщил господин Левит, в компании ожидают, что среднегодовая загрузка санатория составит примерно 60% со всплесками спроса в июле и августе, традиционно считающимися самыми заполняемыми месяцами. «При таких параметрах сроки окупаемости вложений — около 14 лет»,— отметил девелопер.
По словам Андрея Бойкова, управляющего партнера Rusland SP, само по себе удорожание проекта не выглядит чем-то исключительным. Себестоимость строительства продолжает расти практически во всех сегментах недвижимости — как жилой, так и коммерческой. Дорожают строительные материалы, увеличивается стоимость работ.
В данном случае необходимо учитывать и специфику самого проекта, говорит эксперт. Санаторий является сложным и дорогостоящим объектом с точки зрения строительства и инженерного оснащения. Бассейн, лечебные кабинеты, специализированное медицинское оборудование требуют значительных вложений. «Кроме того, нельзя исключать, что в процессе реализации проекта корректировались отдельные технические решения, что также могло повлиять на итоговую стоимость»,— рассуждает господин Бойков.
Заявленный срок окупаемости в 14 лет при среднегодовой загрузке 60% игрок рынка называет вполне реалистичным прогнозом. «Если бы речь шла о десяти годах окупаемости при загрузке 80%, подобные ожидания вызывали бы значительно больше вопросов. Другое дело, что фактическая окупаемость будет зависеть от многих факторов, в том числе от уровня операционных расходов и доходов санатория»,— заключает эксперт.
Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», «Группа ЛСР» приобрела санаторий «Сестрорецкий курорт» в 2021 году. В 2023 году главный корпус санатория был закрыт на реконструкцию. После реконструкции площадь обновленного комплекса достигнет 31 тыс. кв. м. из которых 5 тыс. кв. м займет курзал — историческая концертная площадка на берегу Финского залива, построенная в начале прошлого века. Господин Левит уточнил, что открытие досугового корпуса санатория ожидается к лету 2027 года.
В следующем году ЛСР также планирует открыть после реновации санаторий «Волна» (1941 года постройки) и гостиницу «Приморская» (1936 года постройки) в Сочи, заверил топ-менеджер компании. Объем инвестиций в оба проекта превышает 45 млрд рублей.