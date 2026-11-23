Подогреватели нагревают питательную воду перед ее подачей в парогенератор. За счет этого сокращаются затраты тепла на производство пара и повышается электрический КПД энергоблока. Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, модернизация станции имеет значение для энергетической стабильности Южного федерального округа.