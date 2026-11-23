Ростовская АЭС получила оборудование для модернизации первого энергоблока
На Ростовскую АЭС доставили четыре новых подогревателя высокого давления, которые должны повысить эффективность работы первого энергоблока. Оборудование установят во время ближайшего планово-предупредительного ремонта в рамках программы модернизации и продления срока эксплуатации блока, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.
Подогреватели камерного типа изготовлены на заводе «ЗиО-Подольск». Они заменят устаревшее оборудование коллекторно-спиральной конструкции в машинном зале. Срок службы новых установок составляет 30 лет.
Подогреватели нагревают питательную воду перед ее подачей в парогенератор. За счет этого сокращаются затраты тепла на производство пара и повышается электрический КПД энергоблока. Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, модернизация станции имеет значение для энергетической стабильности Южного федерального округа.
Доставка оборудования потребовала специальной логистики: подогреватели преодолели более 1 тыс. км на автомобильных платформах. Длина каждого изделия превышает 11 м, вес — 120 тонн.
Модернизация действующих энергоблоков входит в программу продления срока эксплуатации и повышения эффективности атомных станций. В «Росатоме» ранее заявляли, что такие проекты должны обеспечивать энергетическую независимость и технологический суверенитет страны.