Следственный департамент МВД расследует уголовное дело в отношении группы лиц. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также незаконные валютные операции, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).