МВД сообщило о задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
Сотрудники МВД России задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по подозрению в хищении бюджетных средств, растрате и незаконных валютных операциях. Об этом 23 ноября сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Следственный департамент МВД расследует уголовное дело в отношении группы лиц. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также незаконные валютные операции, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По версии следствия, фигуранты похитили более 39 млн рублей, выделенных министерству строительства Мурманской области, а также растратили свыше 1 млрд рублей, предназначенных для реконструкции автодороги Апатиты — Кировск. Кроме того, им инкриминируют незаконные валютные операции.
Господина Чибиса задержали 23 ноября в порядке статьи 91 уголовно-процессуального кодекса (основания задержания подозреваемого). Ход расследования находится на контроле руководства Следственного департамента МВД России.
Ранее министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова сообщила «Ъ Северо-Запад», что губернатор находится в Москве в рамках плановой командировки и дает показания правоохранительным органам. По ее словам, следственные действия также проходили в здании регионального правительства. «Мы всецело содействуем следствию, само правительство работает в штатном режиме»,— отметила госпожа Бринькова.
На прошлой неделе суд арестовал бывшего главу ЗАТО Александровск Ильяса Мазитова. Его обвиняют в незаконном расходовании более 290 млн рублей, выделенных на строительство детского сада.