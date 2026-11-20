Экс-глава округа в Мурманской области основательно вник
Руководителя ЗАТО Александровск Ильяса Мазитова задержали через неделю после отставки
В Мурманской области силовики задержали бывшего главу ЗАТО Александровск Ильяса Мазитова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает его причастным к незаконному расходованию более 271 млн рублей, выделенных на строительство детского сада в Гаджиево.
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к бывшему главе закрытого административно-территориального образования Александровск в Мурманской области Ильясу Мазитову и бывшему директору МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» Андрею Корзинкову. Оба, по мнению силовиков, причастны к незаконному расходованию бюджетных средств при строительстве детского сада в Гаджиево. Фигурантам инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. О задержании бывших муниципалов СК и пресс-служба мурманской полиции сообщили 20 ноября.
Александровск — закрытое административно-территориальное образование в Мурманской области, в которое входят города Снежногорск, Полярный и Гаджиево. Ильяс Мазитов возглавлял муниципалитет с ноября 2021 года. С 2001 по 2007 год он работал в должности заместителя мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. С 2013 по 2019 год являлся замглавы администрации ЗАТО Александровск. Позже возглавлял ЗАТО Заозерск.
Фигуранты, по данным мурманского Следкома, с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года изменили условия контракта по разработке проектной документации и строительству детского сада в Гаджиево, предусмотренного нацпроектом «Жилье и городская среда». Так, подрядная организация незаконно получила более 271 млн рублей в качестве аванса и оплаты работ, которые фактически не выполнялись, отмечают следователи. Строительство детского сада должны были завершить в августе 2026 года, однако к работам пока не приступали. Проектная документация и инженерные изыскания выполнены не в полном объеме.
Сейчас следователи проводят обыски, выемки и другие следственные действия. Обвинение фигурантам еще не предъявлено. СК намерен ходатайствовать об аресте бывших муниципалов.
Отметим, в ноябре 2026 года в ЗАТО Александровск сменилось руководство. Новым главой стал участник специальной военной операции Артур Ли, подполковник медицинской службы. Он возглавлял филиал военно-морского клинического госпиталя в Заозерске. Его кандидатуру активно поддерживает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Господин Ли также является участником программы «Герои Севера» — регионального аналога федерального проекта «Время героев», в рамках которого военнослужащих с опытом СВО готовят к руководящим должностям на госслужбе. К полномочиям главы Артур Ли приступит после увольнения с военной службы.
Сам Ильяс Мазитов 11 ноября, в своей последний рабочий день в должности главы ЗАТО, обратился к жителям Александровска в соцсетях. Пожелал округу процветания и поблагодарил сослуживцев за работу.
«Коллеги не дадут соврать — в рабочие моменты вникаю основательно, знаю каждый двор, состояние всех инженерных сетей, подвалов и крыш, а также все вопросы, требующие внимания от питания в школьных столовых до этапов реализации национальных проектов»,— написал муниципал.