Фигуранты, по данным мурманского Следкома, с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года изменили условия контракта по разработке проектной документации и строительству детского сада в Гаджиево, предусмотренного нацпроектом «Жилье и городская среда». Так, подрядная организация незаконно получила более 271 млн рублей в качестве аванса и оплаты работ, которые фактически не выполнялись, отмечают следователи. Строительство детского сада должны были завершить в августе 2026 года, однако к работам пока не приступали. Проектная документация и инженерные изыскания выполнены не в полном объеме.