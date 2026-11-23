Мурманский губернатор Андрей Чибис дает показания в Москве
Ранее в Мурманской области силовики провели серию задержаний среди чиновников
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вечером 23 ноября дает показания правоохранительным органам в Москве, сообщила «Ъ Северо-Запад» министр информационной политики региона Ирина Бринькова. Глава Заполярья отправился в столицу в рамках плановой командировки.
«Андрей Владимирович сегодня в обед улетел в Москву в плановую командировку. Сейчас Андрей Владимирович дает комментарии органам специализированным. По какому вопросу — пока сказать не могу»,— рассказала госпожа Бринькова.
Следователи также работали в здании правительства Мурманской области. «Мы всецело содействуем следствию, само правительство работает в штатном режиме»,— добавила министр Бринькова.
Ранее в Мурманской области силовики провели серию задержаний среди чиновников. Так, на прошлой неделе суд арестовал бывшего главу ЗАТО Александровск Ильяса Мазитова, обвиняемого в незаконном расходовании свыше 290 млн рублей, выделенных на строительство детского сада.
Андрей Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 года. До этого занимал пост главного жилищного инспектора РФ, а также был заместителем министра строительства и ЖКХ.