В Батайске расследуют гибель 42-летнего местного жителя от возможного выстрела сына
В Батайске возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 42-летнего местного жителя с огнестрельным ранением груди. Следствие проверяет версию о том, что смертельный выстрел мог произойти в результате неосторожного обращения с оружием малолетнего сына погибшего. Об этом сообщило следственное управление СКР по Ростовской области.
Тело обнаружили 25 октября 2026 года в частном доме. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли винтовку и пули к ней.
Обстоятельства гибели устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.