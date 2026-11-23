В Батайске возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 42-летнего местного жителя с огнестрельным ранением груди. Следствие проверяет версию о том, что смертельный выстрел мог произойти в результате неосторожного обращения с оружием малолетнего сына погибшего. Об этом сообщило следственное управление СКР по Ростовской области.