В центре Ростова частично отключили электричество
В центре Ростова-на-Дону произошло технологическое нарушение в электросетях, из-за которого часть потребителей осталась без электричества. Об этом сообщило АО «Донэнерго».
Отключение произошло в 18:54 на линии напряжением 10 кВ. Без электроснабжения частично остались потребители на улицах Пацаева и Добровольского, а также на бульваре Комарова.
Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии — в течение трех часов. В «Донэнерго» предупредили, что электричество могут включить без дополнительного уведомления.