Из числа участников рынка труда 582,7 тыс. человек были заняты экономической деятельностью. Уровень занятости населения (отношение численности занятых к общей численности жителей старше 15 лет) составил 62%.

Численность жителей, не входящих в состав рабочей силы, составила 348,2 тыс. человек. К этой категории относятся граждане, которые не имели работы, не искали ее или не были готовы приступить к трудовой деятельности.