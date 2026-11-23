Уровень безработицы в Липецкой области составил 1,6%
В июле–сентябре 2026 года уровень безработицы в Липецкой области составил 1,6% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. В регионе насчитывалось 9,5 тыс. безработных при общей численности рабочей силы 592,2 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкстата.
Из числа участников рынка труда 582,7 тыс. человек были заняты экономической деятельностью. Уровень занятости населения (отношение численности занятых к общей численности жителей старше 15 лет) составил 62%.
Среди безработных 53% составляли женщины, 67% — городские жители. Уровень безработицы среди женщин достиг 1,7%, среди мужчин — 1,5%. В городской местности показатель составил 1,6%, в сельской — 1,5%.
Численность жителей, не входящих в состав рабочей силы, составила 348,2 тыс. человек. К этой категории относятся граждане, которые не имели работы, не искали ее или не были готовы приступить к трудовой деятельности.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам второго квартала 2026 года Воронежская область в рейтинге регионов по уровню безработицы заняла последнее место в Черноземье и 59-е — среди всех субъектов РФ. Липецкая область заняла там 28-е место.