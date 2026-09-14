В Черноземье самый высокий уровень безработицы отмечен в Воронежской области

По итогам второго квартала 2026 года Воронежская область в рейтинге регионов по уровню безработицы заняла последнее место в Черноземье и 59-е — среди всех субъектов РФ. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков РИА «Рейтинг». По сравнению с аналогичным периодом 2025-го уровень безработицы в регионе прибавил 0,2 процентного пункта и достиг 2,2%. Среднее время поиска работы в Воронежской области оценивают в 8,1 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рейтинг был подготовлен на основе данных Росстата. Уровень безработицы определялся как отношение численности безработных (по стандартам МОТ) к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимал регион с меньшим средним временем поиска работы.

Все остальные регионы Черноземья показали значительно лучшие результаты и расположились в блоке с 15-го по 30-е место. Лидером макрорегиона стала Курская область: при нулевом приросте уровень безработицы там оценили в 1,5%, а срок поиска рабочего места — 3,7 месяца.

Тамбовская область стала в рейтинге 19-й, а Орловская — 20-й. В обоих регионах отмечен рост уровня безработицы на 0,1% п. п., а итоговый результат составил 1,5%. Однако в Тамбове время поиска работы составило 4,7 месяца, а в Орле — 4,9.

стала в рейтинге 19-й, а — 20-й. В обоих регионах отмечен рост уровня безработицы на 0,1% п. п., а итоговый результат составил 1,5%. Однако в Тамбове время поиска работы составило 4,7 месяца, а в Орле — 4,9. Также по соседству в списке расположились Липецкая и Белгородская области, ставшие 28-й и 29-й соответственно. В регионах зафиксирован уровень безработицы 1,6% при его снижении на 0,2 п. п. При этом аналитики подсчитали, что в Липецке работу в среднем ищут 2,9 месяца, а в Белгороде — 3,8 месяца.

Авторы исследования отметили, что в 2026 году в РФ уровень безработицы остается на крайне низком уровне. По итогам второго квартала средний по стране уровень безработицы, по данным Росстата, составил 2,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значение показателя не изменилось. На поиск работы россияне в среднем затрачивали 5,5 месяца, а годом ранее этот срок составлял 5,2 месяца.

Лидерами рейтинга стали Нижегородская и Калужская области, где уровень безработицы был менее 1%. В Ханты-Мансийском АО, Хабаровском крае, Новгородской области и Республике Хакасия безработица составила 1%. Наиболее высокий уровень безработицы отмечен в республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Ингушетия, где он составил 22,6%. Подробные результаты исследования представлены на сайте РИА Новости.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что по итогам 2025 года в Воронежской области была зафиксирована наилучшая ситуация на рынке труда по сравнению с другими регионами Черноземья. Область заняла 15-е место в общероссийском рейтинге.

Денис Данилов