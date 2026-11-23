С администрации Октябрьского района взыскали 12 млн рублей за проект водопровода
Арбитражный суд Ростовской области обязал муниципальный департамент строительства и ЖКХ Октябрьского района выплатить ООО «Жилстройпроект» 12,2 млн руб. за выполненные инженерные изыскания и проектные работы по реконструкции сетей водоснабжения в п. Персиановском. Заказчик не предоставил подрядчику необходимые исходные данные, из-за чего тот не смог завершить работы в полном объеме. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Муниципальный контракт на проектные и изыскательские работы был заключен в феврале 2025 года. Его стоимость составляла 13,4 млн руб. По условиям договора «Жилстройпроект» должен был подготовить документацию для реконструкции незавершенного объекта сетей водоснабжения поселка Персиановского.
В ходе исполнения контракта подрядчик неоднократно сообщал заказчику о нехватке исходных данных и необходимости скорректировать техническое задание. В частности, проектная документация не включала планировку и межевание всей территории объекта, а объем необходимых работ по подготовке соответствующих материалов, по оценке исполнителя, превышал предусмотренный контрактом более чем в четыре раза.
С октября 2025 года работы были приостановлены. В июне 2026 года подрядчик предложил расторгнуть контракт по соглашению сторон, но заказчик его не подписал. К этому времени «Жилстройпроект» передал муниципальному учреждению инженерные изыскания — геодезические, геологические и экологические отчеты. Стороны подписали акт приемки без замечаний, а стоимость исполненных обязательств определили в 12,2 млн руб.
После того как заказчик не оплатил работы, компания обратилась в суд. Представитель департамента в заседание не явился, отзыв на иск не представил. Суд указал, что принятые без замечаний работы подлежат оплате, а доказательств их ненадлежащего выполнения или перечисления денег ответчик не представил.
Суд взыскал с департамента 12,2 млн руб. задолженности и 346,9 тыс. руб. расходов подрядчика на уплату госпошлины.