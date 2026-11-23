С октября 2025 года работы были приостановлены. В июне 2026 года подрядчик предложил расторгнуть контракт по соглашению сторон, но заказчик его не подписал. К этому времени «Жилстройпроект» передал муниципальному учреждению инженерные изыскания — геодезические, геологические и экологические отчеты. Стороны подписали акт приемки без замечаний, а стоимость исполненных обязательств определили в 12,2 млн руб.