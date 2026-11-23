Новостройки в Ростовской области за год подорожали на 6,3%
В октябре 2026 года метр в донских новостройках стоил 151,9 тысяч рублей
В октябре 2026 года квадратный метр в новостройках Ростовской области стоил в среднем 151,9 тыс. руб., на вторичном рынке — 101,9 тыс. руб. За год цены сделок с жильем выросли соответственно на 6,3% и 6%. Эти данные приводит Юго-Западный банк Сбербанка на основе ипотечных сделок.
Общероссийский рост оказался заметно выше: 11,2% на первичном рынке и 12,5% на вторичном. В исследовании «Домклик» и Центра финансовой аналитики Сбера средняя цена квадратного метра в новостройках по стране в октябре достигла 197,7 тыс. руб.; на готовое жилье — 152,9 тыс. руб.
Сопоставление сделок с объявлениями показывает разную картину в двух сегментах. На первичном рынке средняя цена предложения на «Домклик» составляла 148,1 тыс. руб. за кв. м — на 2,5% меньше, чем цена заключенных сделок. По оценке экспертов, покупатели выбирали более дорогие и качественные квартиры, чем объекты в базовой выборке объявлений. Ростовская область вошла в пятерку регионов, где сделочные цены на новостройки оказались выше заявленных продавцами.
На вторичном рынке разрыв обратный: объявления предлагали в среднем по 116,8 тыс. руб. за кв. м, на 14,6% выше цены сделок. Эксперты связывают разницу с тем, что ожидания продавцов не всегда совпадают с суммой, которую покупатели готовы заплатить.
Ипотечный рынок в октябре пережил резкую коррекцию после сентябрьского всплеска. По данным «Домклик», Сбер выдал по стране 214 млрд руб. жилищных кредитов — на 52% меньше, чем месяцем ранее, когда объём достиг 445,5 млрд руб. Выдачи на новостройки составили 88 млрд руб., а их доля — 41,1%; на готовые квартиры пришлось 33,3% выдач. В Ростовской области доля новостроек среди ипотечных сделок достигла 58,6%, одной из наиболее высоких в стране.
Сбер ожидает, что до конца года цены на Дону продолжат умеренно расти, а готовые квартиры сохранят роль альтернативы новостройкам. Такой прогноз заместитель управляющего Ростовским отделением банка Елена Руфова связала с возможностью сразу заселиться в купленную квартиру.