Сопоставление сделок с объявлениями показывает разную картину в двух сегментах. На первичном рынке средняя цена предложения на «Домклик» составляла 148,1 тыс. руб. за кв. м — на 2,5% меньше, чем цена заключенных сделок. По оценке экспертов, покупатели выбирали более дорогие и качественные квартиры, чем объекты в базовой выборке объявлений. Ростовская область вошла в пятерку регионов, где сделочные цены на новостройки оказались выше заявленных продавцами.