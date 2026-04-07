К запросам появились вопросы

Введение платы за проверку действительности паспортов, которая запланирована проектом постановления правительства, вызвало возражения участников финансового рынка. Ожидается, что новый сбор принесет в бюджет около 120 млрд руб. за год, однако для участников рынка это обернется значительными расходами. Для системно значимого банка затраты составят около 1,6 млрд руб. в год, для среднего банка — более 600 млн руб., для крупной МФО — до 240 млн руб. Кроме того, финансисты считают неправильной практикой обязать их проверять документы клиентов, а потом вводить плату за эту операцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство отзыв (с письмом ознакомился “Ъ”) на проект постановления (разработанного МВД), согласно которому вводится плата для банков и МФО за информацию о гражданах — паспортные данные, сведения о регистрации и ряд других. Согласно проекту, финансовым организациям предстоит платить по 50 руб. за каждый вид сведений, содержащихся в запросе. В пояснительной записке отмечается, что среднегодовой объем запросов, направленных в 2024–2025 годах, составил 2,4 млн штук, соответственно, прогнозируемый доход федерального бюджета от введения платы за них составит 119,6 млрд руб.

Для финансовых организаций это будут заметные расходы.

По оценке НСФР, для среднего банка с универсальной лицензией затраты на оплату проверок паспортов в 2026 году могут превысить 600 млн руб. Для системно значимой кредитной организации расходы могут достигнуть 1,6 млрд руб. в год. Для крупной МФО затраты оцениваются в 180–240 млн руб. в год, что превысит совокупный бюджет на информационную безопасность и все IT-доработки.

Как пояснил глава НСФР Андрей Емелин, сегодня банки платят за запрос через систему межведомственного электронного взаимодействия 4,93 руб., а через цифровой профиль гражданина — 10 руб. Причем проверка на наличие в базе действующих паспортов до последнего времени была бесплатной. Новый документ вводит плату за исполнение финансовыми организациями обязанности по проверке действительности документов, нормативно установленной в целом ряде федеральных законов и актов Банка России. При этом господин Емелин считает стратегически ошибочной «тотальную коммерциализацию государственных информационных систем, изначально призванных облегчать и удешевлять, а не усложнять и удорожать реализацию гражданами своих законных прав на получение доступных услуг».

В письме НСФР также отмечается недобросовестность регуляторного подхода, при котором государством сначала вводится обязанность по получению или проверке определенного вида информации исключительно путем взаимодействия с конкретной ГИС, а после этого вводится плата за ее использование. «Причем, как в случае с рассматриваемым проектом, основанная не на реальном объеме затрат государства на оказание такой услуги, а исключительно на желаемом объеме полученного дохода»,— говорится в отзыве финансистов.

Предлагаемая плата за предоставление информации с точки зрения закона является пошлиной, отмечают юристы. «Объективный показатель — это почти 120 млрд руб., которые МВД планирует получить в бюджет РФ "на финансовое обеспечение деятельности органов внутренних дел"»,— указывает адвокат Александр Караваев. По его словам, бюджетные ассигнования министерства в текущем году составляют 1,09 трлн руб.

Эксперты отмечают, что с учетом большого количества запросов от финорганизаций предлагаемый тариф может оказаться для них серьезной дополнительной нагрузкой.

Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета ТПП России Тимур Аитов считает, что 50 руб. за запрос не выглядит высоким тарифом с учетом того, что выписка из ЕГРН стоит от 250 до 1 тыс. руб., а справка для граждан об отсутствии судимости — 350 руб. По его словам, на практике большинство крупных банков уже имеют платные договоры с МВД на доступ к базам (в рамках закона «О полиции») и новый тариф может просто заменить существующие индивидуальные расценки. Однако он обращает внимание, что банк может делать миллионы таких проверок в месяц и для него это станет заметной операционной нагрузкой.

В правительстве посоветовали обратиться в МВД. “Ъ” направил запрос в министерство.

Максим Буйлов, Евгения Крючкова