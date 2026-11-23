Поединок состоит из 14 партий с классическим контролем времени (120 минут на первые 40 ходов, 30 минут на оставшуюся часть с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход). Партии состоятся 24, 25, 26, 28, 29 и 30 ноября, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 и 11 декабря. В случае ничьей по их итогам пройдет тай-брейк. Он начнется с четырех партий с 15-минутным контролем и 10-секундным добавлением за ход. При равенстве по их итогам будут сыграны две партии с десятиминутным контролем и пятисекундным добавлением. Если и они не выявят победителя, то состоятся две блицпартии (контроль — три минуты, добавление за ход — две секунды). В случае ничьей в таком мини-поединке шахматисты будут играть в том же формате до первой победы.