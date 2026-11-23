«Донэнерго тепловые сети» погасило долг за газ на 301 млн рублей после иска
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Донэнерго тепловые сети» 22,2 млн руб. пеней в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» за просрочку оплаты газа. При этом основной долг в размере 301,1 млн руб. ответчик погасил во время судебного разбирательства. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.
Иск был связан с задолженностью по договору поставки газа за январь и февраль 2026 года. Поставщик требовал взыскать 301,1 млн руб. долга и 22,2 млн руб. неустойки, начисленной за период с 19 февраля по 22 июня.
После погашения задолженности «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» отказался от требований в этой части. «Донэнерго тепловые сети» признало иск о взыскании пеней. Суд принял отказ от требований по основному долгу и удовлетворил оставшуюся часть иска.
Кроме того, с ответчика взыскали 627,4 тыс. руб. в возмещение расходов на госпошлину. Поставщику вернут из федерального бюджета 1,5 млн руб. ранее уплаченной пошлины.