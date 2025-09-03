Посадка в пшеницу кончается мирно

Как стало известно “Ъ”, прокуратура передала в мировой суд уголовное дело в отношении бывшего командира экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Белова посадившего в 2023 году самолет A320 на поле под Новосибирском. По данным СКР и Росавиации, аварийная ситуация сложилась из-за принятия господином Беловым целого ряда ошибочных решений. Между тем срок давности по делу истекает буквально на днях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После аварийной посадки самолет пришлось разбирать и вывозить с поля по частям

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ После аварийной посадки самолет пришлось разбирать и вывозить с поля по частям

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уголовное дело поступило в мировой суд №1 Барабинского района Новосибирской области. Восточным межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте Сергей Белов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) УК. Вину пилот отрицает.

По данным следствия, 12 сентября 2023 года A320 под управлением пилота Белова следовал из Сочи в Омск. На его борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа.

При заходе на посадку в кабине сработала сигнализация, указывавшая на низкое давление в так называемой зеленой гидросистеме, которая отвечает за выпуск и уборку шасси. И хотя под своим весом все три стойки шасси вышли вместе со створками, что и показали приборы, командир экипажа Белов прервал посадку, а потом и вовсе решил следовать на запасной аэродром в Новосибирск.

Никаких препятствий для посадки в аэропорту назначения не было, установили потом участники расследования.

Позже господин Белов сообщил следователям, что в авиакомпании в таких случаях рекомендуют направляться в аэропорты с подходящей ремонтной базой. Росавиация и следствие эту версию впоследствии опровергли. А в «Уральских авиалиниях» отмечали, что главное требование к пилотам — не рисковать жизнями пассажиров, а, как показали дальнейшие события, господин Белов ими рисковал.

Согласно событиям, восстановленным следствием, Сергей Белов попросил второго пилота рассчитать, хватит ли им топлива до полета в столицу Сибири. Однако в расчет вкралась серьезная ошибка. Господин Белов, ошибочно полагая, что шасси убрались, а створки открыты, дал команду второму пилоту рассчитать запас топлива с учетом этого. Тот, соответственно, ввел в программу неверные данные и получил результат, что топлива достаточно для полета в Новосибирск.

В результате, когда до запасного аэропорта оставалось около 200 км, баки самолета оказались практически пусты (примерно на пять минут полета). К счастью, оказавшись над заболоченной местностью, опытный пилот Белов вспомнил, что они пролетали большое пшеничное поле, развернулся и посадил на него машину. Никто из людей, находившихся на борту, не пострадал. Осталась практически целой и авиатехника. Ущерб был оценен всего в 118 млн руб.— это стоимость поврежденных правой створки ниши шасси, трех лопаток вентилятора правого двигателя, шести колес и четырех тормозов. Авиакомпания разобрала самолет и вывезла его части с места происшествия.

Поскольку обошлось без жертв, уголовное дело возбудили по самой «легкой» ч. 1 ст. 263 УК и техническое расследование проводил не Межгосударственный авиакомитет, а Росавиация.

С результатами первого разбирательства ее руководство не согласилось, а второе одобрило. В обоих говорилось об ошибке командира экипажа. К аналогичным выводам пришла и летно-техническая экспертиза, назначенная СКР.

Однако ознакомить обвиняемого с материалами дела, в котором оказалось 11 томов, оказалось не просто. Сергея Белова даже объявляли в розыск, так как он не являлся на следственные действия.

В результате дело поступило в мировой суд буквально перед истечением двухлетнего срока давности.

Таким образом, уже 12 сентября подсудимый может ходатайствовать о прекращении своего уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам.

«Уральские авиалинии», признанные потерпевшей стороной по делу, отказались подавать иск к пилоту. По данным “Ъ”, девять пассажиров решили взыскать с него компенсацию в размере более 9 млн руб. На данную сумму арестовано имущество обвиняемого. Если дело будет прекращено, иски, скорее всего, суд предложит заявить в порядке гражданского судопроизводства.

Обвиняемый Белов и представители «Уральских авиалиний» от комментариев воздержались.

Николай Сергеев