Посадка в пшеницу кончается мирно
По делу пилота, посадившего аэробус в поле, выходят сроки давности
Как стало известно “Ъ”, прокуратура передала в мировой суд уголовное дело в отношении бывшего командира экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Белова посадившего в 2023 году самолет A320 на поле под Новосибирском. По данным СКР и Росавиации, аварийная ситуация сложилась из-за принятия господином Беловым целого ряда ошибочных решений. Между тем срок давности по делу истекает буквально на днях.
После аварийной посадки самолет пришлось разбирать и вывозить с поля по частям
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Уголовное дело поступило в мировой суд №1 Барабинского района Новосибирской области. Восточным межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте Сергей Белов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) УК. Вину пилот отрицает.
По данным следствия, 12 сентября 2023 года A320 под управлением пилота Белова следовал из Сочи в Омск. На его борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа.
При заходе на посадку в кабине сработала сигнализация, указывавшая на низкое давление в так называемой зеленой гидросистеме, которая отвечает за выпуск и уборку шасси. И хотя под своим весом все три стойки шасси вышли вместе со створками, что и показали приборы, командир экипажа Белов прервал посадку, а потом и вовсе решил следовать на запасной аэродром в Новосибирск.
Никаких препятствий для посадки в аэропорту назначения не было, установили потом участники расследования.
Позже господин Белов сообщил следователям, что в авиакомпании в таких случаях рекомендуют направляться в аэропорты с подходящей ремонтной базой. Росавиация и следствие эту версию впоследствии опровергли. А в «Уральских авиалиниях» отмечали, что главное требование к пилотам — не рисковать жизнями пассажиров, а, как показали дальнейшие события, господин Белов ими рисковал.
Согласно событиям, восстановленным следствием, Сергей Белов попросил второго пилота рассчитать, хватит ли им топлива до полета в столицу Сибири. Однако в расчет вкралась серьезная ошибка. Господин Белов, ошибочно полагая, что шасси убрались, а створки открыты, дал команду второму пилоту рассчитать запас топлива с учетом этого. Тот, соответственно, ввел в программу неверные данные и получил результат, что топлива достаточно для полета в Новосибирск.
В результате, когда до запасного аэропорта оставалось около 200 км, баки самолета оказались практически пусты (примерно на пять минут полета). К счастью, оказавшись над заболоченной местностью, опытный пилот Белов вспомнил, что они пролетали большое пшеничное поле, развернулся и посадил на него машину. Никто из людей, находившихся на борту, не пострадал. Осталась практически целой и авиатехника. Ущерб был оценен всего в 118 млн руб.— это стоимость поврежденных правой створки ниши шасси, трех лопаток вентилятора правого двигателя, шести колес и четырех тормозов. Авиакомпания разобрала самолет и вывезла его части с места происшествия.
Поскольку обошлось без жертв, уголовное дело возбудили по самой «легкой» ч. 1 ст. 263 УК и техническое расследование проводил не Межгосударственный авиакомитет, а Росавиация.
С результатами первого разбирательства ее руководство не согласилось, а второе одобрило. В обоих говорилось об ошибке командира экипажа. К аналогичным выводам пришла и летно-техническая экспертиза, назначенная СКР.
Однако ознакомить обвиняемого с материалами дела, в котором оказалось 11 томов, оказалось не просто. Сергея Белова даже объявляли в розыск, так как он не являлся на следственные действия.
В результате дело поступило в мировой суд буквально перед истечением двухлетнего срока давности.
Таким образом, уже 12 сентября подсудимый может ходатайствовать о прекращении своего уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам.
«Уральские авиалинии», признанные потерпевшей стороной по делу, отказались подавать иск к пилоту. По данным “Ъ”, девять пассажиров решили взыскать с него компенсацию в размере более 9 млн руб. На данную сумму арестовано имущество обвиняемого. Если дело будет прекращено, иски, скорее всего, суд предложит заявить в порядке гражданского судопроизводства.
Обвиняемый Белов и представители «Уральских авиалиний» от комментариев воздержались.