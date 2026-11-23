Белгородская область хочет достичь ВРП на уровне 2 трлн рублей к 2030 году
На еженедельном совещании в облправительстве 23 ноября отдельно рассматривалась обновленная стратегия социально-экономического развития Белгородской области до 2030 года. Ее главная цель — достичь валового регионального продукта на уровне 2 трлн рублей и сформировать модель экономического роста, основанную на технологичности и производительности труда. Об этом рассказал глава региона Александр Шуваев.
В новой редакции стратегии — 67 целевых показателей. В частности, добавлены два новых направления: развитие креативных индустрий и сохранение национально-культурного многообразия. По информации губернатора, документ прошел общественные обсуждения, согласован со всеми министерствами и получил положительное заключение Минэкономразвития РФ.
«Поручил скорректировать ключевые показатели эффективности каждого министерства на 2027 год с учетом обновленной стратегии»,— написал господин Шуваев в своих соцсетях.
Также на совещании обсуждалось, что по итогам октября Белгородская область улучшила позиции в рейтинге реализации национальных проектов. По кассовому исполнению регион также нарастил показатели — сейчас общий процент освоения средств составляет 64,3%.
«Министерствам ЖКХ и строительства поручил ускориться и завершить основные платежи до 1 декабря. Работа по амнистии показателей нацпроектов за 2025 год также идет по плану: по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" процесс пройден на 90%, по нацпроекту "Туризм" — завершен»,— рассказал Александр Шуваев.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области ищет финансовую организацию для открытия возобновляемой кредитной линии с установлением лимита задолженности в размере 2,3 млрд руб., плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения. Средства привлекаются «на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств» региона.
Проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов был внесен в Белгородскую областную думу в конце октября.В соответствии с проектом, в 2027 году прогнозируемый общий объем доходов областной казны составляет 120,9 млрд руб., а расходов — 133,8 млрд руб. при дефиците порядка 12,9 млрд руб. Дорожный фонд региона к концу планового периода может вырасти до 13,2 млрд руб.