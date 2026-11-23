Ставропольский край вошел в топ-20 регионов по созданию приоритетных МСП
Ставропольский край занял место в первой двадцатке российских регионов по числу новых малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики. За девять месяцев 2026 года в регионе зарегистрировали более 3,9 тыс. таких субъектов МСП — на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин со ссылкой на данные федерального Минэкономразвития.
К приоритетным направлениям относятся обрабатывающая промышленность, информационные технологии и связь, гостиничный бизнес и общественное питание, а также научно-техническая деятельность. По данным федерального ведомства, с начала 2026 года в этих сферах по всей России появилось 247,8 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства.
Всего на Ставрополье с начала года создано 38,4 тыс. субъектов МСП, включая самозанятых. Это на 14,2% больше, чем за тот же период 2025 года.