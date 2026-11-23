Ставропольский край занял место в первой двадцатке российских регионов по числу новых малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики. За девять месяцев 2026 года в регионе зарегистрировали более 3,9 тыс. таких субъектов МСП — на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин со ссылкой на данные федерального Минэкономразвития.