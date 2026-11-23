22 ноября в воронежском клубе AURA прошел международный вечер профессионального бокса Victory Team. В основном карде состоялись восемь поединков, пять из которых завершились досрочно. Главными событиями стали встречи Артема Прядко с кубинцем Леонелем Лоресом Эрнандесом и Всеволода Жукова с представителем Азербайджана Вусалом Сафаровым. Напряженные бои, работа секундантов и эмоции спортсменов — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»