Жителей Ростова и Аксая предупредили о возможном подтоплении из-за низовки
В устье Дона, в том числе на участке между Ростовом-на-Дону и Аксаем, 24 ноября уровень воды может достичь неблагоприятных отметок. Об угрозе подтопления предупредили Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и региональное управление МЧС.
В зоне возможного подтопления — низменные и прибрежные территории, а также местные дороги. Кроме того, повышение уровня воды может привести к перебоям в работе систем жизнеобеспечения.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру 112.