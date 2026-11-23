В устье Дона, в том числе на участке между Ростовом-на-Дону и Аксаем, 24 ноября уровень воды может достичь неблагоприятных отметок. Об угрозе подтопления предупредили Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и региональное управление МЧС.