«Ростов» завершил первый круг РПЛ на шестом месте
Футбольный клуб «Ростов» поднялся с 12-й на шестую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. После победы над самарскими «Крыльями Советов» в матче 20 ноября донская команда набрала 22 очка по итогам 15 туров.
Победа стала для ростовчан пятой подряд. Команда сохранила место в верхней части таблицы по итогам очередного тура.
В первую тройку чемпионата входят московское «Динамо», петербургский «Зенит» и московский «Спартак». В нижней части таблицы находятся «Родина», «Акрон» и «Факел». «Родину» недавно возглавил бывший главный тренер «Ростова» Джонатан Альба.
Подъем донской команды в таблице совпал со сменой главного тренера. Вместо Альбы команду возглавил Дмитрий Кириченко.