В Татарстане 24 ноября ожидаются снегопады и метель
В Татарстане 24 ноября прогнозируют снег, местами сильные осадки и метель. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
Ночью температура воздуха составит от -2 до -7 градусов, днем — от -2 до +1 градуса. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 6–11 м/с, днем местами порывы достигнут 15–18 м/с.
На дорогах местами ожидаются гололедица и мокрый снег.
В Казани ночью существенных осадков не ожидается. Температура составит от -2 до -4 градусов. Днем пройдут небольшой снег, местами возможна метель. Воздух прогреется до -1…+1 градуса, порывы ветра достигнут 15 м/с.